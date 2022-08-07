ГУР: теракт в Еленовке был спецоперацией РФ против поставок оружия

Террористический акт в колонии Еленовки, где погибли украинские военнопленные, был спецоперацией России против поставок вооружения Украине. Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР), сообщает Корреспондент.

Отмечается, что Россия прибегает к различным зверствам, чтобы помешать поставкам в Украину западного высокоточного вооружения.

Как заявил член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, что от первых сообщений о применении и преднамеренном обстреле высокоточным оружием HIMARS - это была спецоперация против поставки Украине западного высокоточного вооружения.

По словам Юсова, РФ пытается деморализовать украинских военнопленных.