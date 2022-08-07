Швеция направит инструкторов в Британию учить украинских военных

Правительство Швеции направит в Великобританию военных инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинцев, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили в минобороны Швеции 7 августа.

Вооруженные силы Швеции отправят в Британию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря 2022 для проведения базовой военной подготовки граждан Украины, которая разделена на несколько этапов обучения.

Британия предложила украинским гражданам пройти базовую военную подготовку на своей территории и пригласила другие страны, входящие в возглавляемые Британией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду внести свой вклад.

"Война России против Украины длится уже более пяти месяцев, и очень важно, чтобы внешний мир продолжал поддерживать Украину в борьбе страны за суверенитет и самоопределение. Важно, что Швеция участвует в этой работе и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины" , - прокомментировал министр обороны Петер Гульквист.

В общей сложности в учениях в Великобритании примут участие около 10 000 граждан Украины.

Максимум 60 шведских инструкторов будут одновременно находиться в Великобритании, что, как считается, мало отразится на других операциях Вооруженных сил страны.

Ранее сообщалось, что Канада направит более 200 инструкторов для обучения украинских военных в Британии.