Нацбанк возобновляет операции с ценными бумагами

В Украине возобновляют обращение государственных ценных бумаг. Это поможет отстроить украинскую экономику, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

В ведомстве отмечают, что возобновление операций с ценными бумагами позволит финансовым учреждениям определить их рыночную цену.

По информации НБУ, также вводится отсрочка на применение тарифов на депозитарные услуги по 22 декабря 2022 года.