Египет договорился о перемирии в секторе Газа - Al Jazeera

Сегодня в 20:00 начнется перемирие в секторе Газа между Армией обороны Израиля и представителями "Исламского джихада".﻿ Об этом, со ссылкой на Al Jazeera, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Сообщается, что в ближайшее время египетские официальные лица выступят с соответствующим заявлением. Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу в 20:00. Пока неизвестно, сколько он продлится.

При этом официально пока ни Израиль, ни "Исламский джихад" публично не заявляли о своем согласии на прекращение огня.

Напомним, ранее The Times of Israel со ссылкой на источники писало, что Израиль согласился на прекращение огня и ждет ответа от палестинской стороны.