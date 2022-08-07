Когда демонтируют герб СССР со щита на "Родине-матери": ответ Минкульта
Работы по демонтажу герба СССР с щита на монументе "Родина-мать" могут начать примерно через полгода. Об этом, со ссылкой на заявление министра культуры Александра Ткаченко на телемарафоне, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.
По его словам, Музей Второй мировой войны уже подал план действий, который предусматривает техническое обследование, а также привлечение специалистов для составления проектной документации.
"Думаю, что после утверждения… должно пройти около полугода или немного больше для того, чтобы мы вплотную приступили уже к работам", - отметил Ткаченко.
В то же время он исключил возможность полного сноса монумента. Он добавил, что такая идея является абсурдом.
Напомним, ранее в приложении "Дія" прошел опрос, согласно результатам которого 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб Украины - трезубец.