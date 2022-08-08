Израиль и "Исламский джихад" объявили перемирие, но напряжение остается

Несколько снарядов было запущено поздним вечером 7 августа с территории сектора Газа в сторону Израиля. Это произошло уже после вступления в силу режима прекращения огня, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Сообщается, что снаряды были запущены в направлении южных районов Израиля всего через несколько минут после начала действия режима прекращения огня, который вступил в силу в 23:30 (по местному времени, совпадает с Киевом).

По информации государственного радио, одна из ракет упала в районе населенного пункта Эшколь, не повредив строения, на пустыре.

В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что тревожные сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в южной части Израиля после вступления в силу режима прекращения огня.

Напомним, что перемирие ожидалось в 20:00, но как выяснилось, представители "Исламского джихада" требовали дополнительных гарантий от Египта, который выступает посредником в урегулировании.

Руководство Израиля не видит смысла продолжать операцию в секторе Газа, поскольку цели по нейтрализации верхушки исламистов уже достигнуты.