Картофельная лепешка к завтраку за 15 минут: проще и вкуснее дерунов
Идеальный завтрак из картофеля и яиц можно приготовить на сковороде буквально за 15 минут. Вам понадобится минимум ингредиентов и усилий, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Картошка - 4 шт. (450-500 г)
- Яйцо - 2 шт.
- Зеленый лук - небольшой пучок
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
- Растительное масло
Пошаговое приготовление
Натрите картофель на крупной терке. Добавьте 0,5 ч. л. соли и отожмите картофель от жидкости. Мелко нарежьте зеленый лук.
Добавьте к яйцам соль и черный молотый перец. Перемешайте. Налейте на сковороду достаточное количество растительного масла, выложите картофель. Немного утрамбуйте. Вылейте сверху яйца. Посыпьте зеленым луком.
Жарьте на маленьком огне 10 минут под крышкой. Переверните и жарьте еще 6-10 минут на маленьком огне без крышки, чтобы картошка сверху осталась хрустящей.