Разведка Британии: Российские "мины-бабочки" угрожают гражданским

Минобороны Великобритании в своём разведывательном обзоре утверждает, что Россия использует противопехотные "мины-бабочки" для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе, которые могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что в Донецке и Краматорске Россия предположительно попыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.

Серия ПФМ-1, которую обычно называют "миной-бабочкой", является очень противоречивым оружием неизбирательного типа.

ПФМ-1 использовались с уничтожающим эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, принявших их за игрушки.