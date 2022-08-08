Разведка Британии: Российские "мины-бабочки" угрожают гражданским
Минобороны Великобритании в своём разведывательном обзоре утверждает, что Россия использует противопехотные "мины-бабочки" для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе, которые могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения, сообщает Украинская правда.
Сообщается, что в Донецке и Краматорске Россия предположительно попыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.
Серия ПФМ-1, которую обычно называют "миной-бабочкой", является очень противоречивым оружием неизбирательного типа.
ПФМ-1 использовались с уничтожающим эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, принявших их за игрушки.
"Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует Россия, со временем ухудшаются и теперь крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", - говорится в сообщении.