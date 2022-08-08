Генштаб: За сутки ВСУ ликвидировали 140 оккупантов, 6 танков и 15 ББМ

По данным Генштаба ВСУ, боевые потери российской оккупационной армии за сутки 7 августа составили около 140 человек, с начала полномасштабного вторжения в Украину - около 42 тысяч 350 человек.

Общие же боевые потери противника с 24.02 по 08.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 42340 (+140) человек ликвидировано,

танков ‒ 1811 (+6) ед,

боевых бронированных машин 4070 (+15) ед,

артиллерийских систем – 960 (+2) ед,

РСЗО - 261 (+1) ед,

средств ПВО - 132 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 192 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),

крылатых ракет – 182 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,

специальной техники – 86 (+0).

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.