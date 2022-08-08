Генштаб: За сутки ВСУ ликвидировали 140 оккупантов, 6 танков и 15 ББМ
По данным Генштаба ВСУ, боевые потери российской оккупационной армии за сутки 7 августа составили около 140 человек, с начала полномасштабного вторжения в Украину - около 42 тысяч 350 человек.
Общие же боевые потери противника с 24.02 по 08.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 42340 (+140) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1811 (+6) ед,
- боевых бронированных машин 4070 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 960 (+2) ед,
- РСЗО - 261 (+1) ед,
- средств ПВО - 132 (+0) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 192 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),
- крылатых ракет – 182 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,
- специальной техники – 86 (+0).
Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.