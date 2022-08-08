Посол рассказал о строительстве завода Bayraktar в Украине
Владелец Baykar создал в Украине компанию и приобрел земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar, проект завода уже разработан. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что владелец компании намерен реализовать проект до конца,
"поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине".
"И оно не только политическое, но и практическое, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", - подытожил Боднар.