Посол рассказал о строительстве завода Bayraktar в Украине

Владелец Baykar создал в Украине компанию и приобрел земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar, проект завода уже разработан. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что владелец компании намерен реализовать проект до конца, "поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине".