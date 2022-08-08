Энергоатом: Россияне угрожают взорвать заминированную Запорожскую АЭС

По данным Энергоатома, россияне шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

В Энергоатоме уверяют, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Валерий Васильев, сейчас командующий гарнизоном ЗАЭС, сказал своим солдатам, что "здесь будет либо российская земля, либо выжженная пустыня".

Украинское ведомство процитировало российского генерала.

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!" - заявил Васильев.

По данным Энергоатома, украинская разведка располагает информацией о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.