Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения

Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок" , - прокомментировал глава Минифраструктуры Александр Кубраков.

Прибытие судов NAVI STAR, ROJEN, вышедших из портов в одном караване из POLARNET, в порты назначения ожидается ориентировочно через неделю.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложениям ООН Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозит 26 тыс. тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.