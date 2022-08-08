ВСУ: Россия нанесла удар по Виннице гиперзвуковыми ракетами Кинжал

Вечером в воскресенье, 7 августа, для ударов по военным объектам в Винницкой области российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М Кинжал.﻿ Об этом, со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ, сообщает Новое время.

Основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

"Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении России. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 — более 12 тысяч км/ч" , — говорится в сообщении.

После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тысяч км/ч.

"Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны в Вооруженных Силах Украины эффективно выявлять и уничтожать ее" , — добавили в командовании.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые оккупанты пытаются использовать по чрезвычайно важным целям.

Вечером 7 августа российские военные нанесли ракетные удары по Винницкой области. В результате попаданий есть пострадавшие.