В Раде озвучили новые санкции против России
Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о введении нового пакета санкций против Российской Федерации, предложенного СНБО.
Детали пакета санкций обнародовал нардеп Ярослав Железняк.
По его информации, пакет будет состоять из 10 пунктов:
- Запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц РФ;
- Остановка разрешений на пользование недрами;
- Запрет на приватизацию и аренду госимущества;
- Запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ;
- Запрет захождения судов и самолетов, связанных с РФ;
- Запрещение приобретения ценных бумаг от эмитентов, связанных с РФ;
- Прекращение выдачи наличных платежных карт эмитированных лицами, связанными с РФ;
- Запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в РФ;
- Запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности лицам из РФ;
- Запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.
Санкции будут действовать 10 лет и не будут касаться граждан РФ проживающих в Украине на законных основаниях.
Соответствующее предложение внес в ВР президент Украины.