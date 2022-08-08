В Раде озвучили новые санкции против России

В Раде озвучили новые санкции против России
Фото: Facebook

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о введении нового пакета санкций против Российской Федерации, предложенного СНБО.

Детали пакета санкций обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

По его информации, пакет будет состоять из 10 пунктов:

  • Запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц РФ;
  • Остановка разрешений на пользование недрами;
  • Запрет на приватизацию и аренду госимущества;
  • Запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ;
  • Запрет захождения судов и самолетов, связанных с РФ;
  • Запрещение приобретения ценных бумаг от эмитентов, связанных с РФ;
  • Прекращение выдачи наличных платежных карт эмитированных лицами, связанными с РФ;
  • Запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в РФ;
  • Запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности лицам из РФ;
  • Запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.

Санкции будут действовать 10 лет и не будут касаться граждан РФ проживающих в Украине на законных основаниях.

Соответствующее предложение внес в ВР президент Украины.

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