В Раде озвучили новые санкции против России

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о введении нового пакета санкций против Российской Федерации, предложенного СНБО.

Детали пакета санкций обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

По его информации, пакет будет состоять из 10 пунктов:

Запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц РФ;

Остановка разрешений на пользование недрами;

Запрет на приватизацию и аренду госимущества;

Запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ;

Запрет захождения судов и самолетов, связанных с РФ;

Запрещение приобретения ценных бумаг от эмитентов, связанных с РФ;

Прекращение выдачи наличных платежных карт эмитированных лицами, связанными с РФ;

Запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в РФ;

Запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности лицам из РФ;

Запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.

Санкции будут действовать 10 лет и не будут касаться граждан РФ проживающих в Украине на законных основаниях.

Соответствующее предложение внес в ВР президент Украины.