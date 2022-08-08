Немецкая Siemens Energy начала процесс выхода с российского рынка. Компания планирует завершить процесс до конца финансового года, сообщает Новое время.

Об этом говорится в отчете компании по итогам третьего квартала 2022 финансового года.

Компания начала реструктуризацию своей бизнес-деятельности в России в третьем квартале текущего финансового года.

Ущерб компании уже оценивается примерно в 200 млн евро. В компании рассчитывают, что уход от России не принесет «каких-либо существенных финансовых последствий».

Как пишут росСМИ, в ходе телеконференции с инвесторами глава компании Кристиан Брух уточнил, что Siemens Energy может продолжить обслуживание оборудования для газопровода Северный поток-1.

Напомним, что в мае немецкий концерн Siemens заявил о выходе с российского рынка из-за войны в Украине.