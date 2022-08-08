ОВА: войска РФ нанесли удар по густонаселенному району Харькова

Утром в понедельник, 8 августа, войска РФ нанесли удар с РСЗО по одному из густонаселенных районов Харькова. Есть жертвы.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что удар был нанесен почти по центру Харькова. Под вражеский огонь попали жилые дома, один человек погиб.

"В результате сегодняшних ударов с РСЗО по жилым районам почти в центре Харькова погиб 60-летний мужчина, еще 1 человек 68 лет получил ранения. Состояние раненого - средней тяжести. На месте работают медики и экстренные службы" , - сообщил Синегубов.

Он добавил, что оккупанты ночью нанесли ракетный удар по промзоне Харькова. Как определили ВСУ, ракеты С-300 запускали из Белгорода.