Тайвань проведет учения по отражению китайского вторжения

Тайвань на этой неделе проведет военные учения с боевыми стрельбами, имитирующими защиту острова от китайского вторжения. Об этом объявили местные чиновники, сообщает Корреспондент.

По данным тайваньской армии, противодесантные учения проведут в южном округе Пиндун во вторник и четверг.

"Мы будем отрабатывать ответные действия против смоделированных вражеских атак на Тайвань" , - заявил представитель Восьмого армейского корпуса Лу Вой-Чже.

Отмечается, что учения будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 гаубичных пушек.

По словам Лу Вой-Чж, тайваньские учения уже запланированы и не проводятся в ответ на учения Китая.

Отметим, что на острове регулярно проходят военные учения, имитирующие отражение китайского вторжения, а в прошлом месяце в рамках своих крупнейших ежегодных учений практиковалось отражение атак с моря в рамках совместной операции по перехвату.