Встреча Зеленского и Путина: в Кремле ответили на предложение Эрдогана
В Кремле ответили на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи лидеров Украины и России. В частности, Москва "приветствует инициативу" турецкого лидера, но ныне переговоры не проводятся, поскольку Украина не хочет в них участвовать, сообщает Корреспондент.
Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
Представитель правящего режима России одобрил предложение Эрдогана, однако не подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским.
Также он в очередной раз обвинил Украину в блокировке переговорного процесса.
"Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, "ушла с радаров". В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет", - добавил Песков.