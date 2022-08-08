Встреча Зеленского и Путина: в Кремле ответили на предложение Эрдогана

В Кремле ответили на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи лидеров Украины и России. В частности, Москва "приветствует инициативу" турецкого лидера, но ныне переговоры не проводятся, поскольку Украина не хочет в них участвовать, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Представитель правящего режима России одобрил предложение Эрдогана, однако не подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским.

Также он в очередной раз обвинил Украину в блокировке переговорного процесса.