ОК "Юг": Россия не может обеспечить электорат для имитации "референдума"

Россияне развернули подготовку к проведению референдумов на захваченных территориях еще в начале оккупации, однако каждый раз им не хватало настоящего электората, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в медиацентре "Украина – Укринформ" 8 августа.

"Подготовка к референдумам была развернута еще в начале самой оккупации. Мы помним о датах, которые звучали: и 20 числа апреля, и майские праздники. Постоянный перенос этих дат свидетельствует о том, что не так все гладко у них идет.

Набрать тот электорат, который смог бы им помочь имитировать тот же псевдореферендум, они не могут. Но они используют достаточно разные методы воздействия на людей: и запугиванием, и просто силой пытаются отбирать личные данные, чтобы сформировать фальшивые списки для так называемого волеизъявления".

По ее словам, на оккупированных территориях по-прежнему действует мощное движение сопротивления.