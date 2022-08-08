Шмыгаль: Германия пообещала разблокировать 8 млрд евро помощи от ЕС

Германия пообещала помочь Украине с разблокированием макрофинансовой помощи в размере 8 млрд евро от Европейского союза, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook.

Глава правительства провел онлайн-встречу с министром финансов Германии Кристианом Линднером. Последний пообещал помочь Украине с получением макрофина.

Также Шмыгаль напомнил, что Германия с первых дней войны оказала значительную финансовую помощь Украине.

"Рассчитываем на твердую поддержку Украины и в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, Германия поддерживает начатый Украиной процесс отсрочки выплаты долгов и начала новой специальной программы с МВФ" , - добавил премьер.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии блокируют предоставление Украине финансовой помощи. Хотя решение о предоставлении было принято на саммите ЕС еще в конце июня.

Президент Владимир Зеленский назвал блокировку макрофина для Украины "преступлением и ошибкой".