КГГА: в Киеве временно отменили плату за парковку автотранспорта
В Киеве временно отменили плату за парковку автомобильного транспорта на муниципальных площадках, инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение КГГА в Telegram.
"В столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис". Эти изменения отражены в приложении "Киев цифровой".
Столичные власти объяснили свое решение тем, что отмена платы связана с судебным процессом относительно стоимости парковки.
О сроках окончания судебного процесса и решения относительно стоимости оплаты не сообщается. Но власти обещают заранее проинформировать автовладельцев.