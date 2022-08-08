СБУ задержала киллеров, которые готовили убийство Резникова и Буданова

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили диверсионно-разведывательную группу Главного разведывательного управления Генштаба России, которая готовила убийства министра обороны Украины Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

"Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста. За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. дол. США" , — говорится в сообщении.

Установлено, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ. В ее состав вошел житель Луганска, который воевал против украинских войск в составе бандформирований "ЛНР". По заданию российского куратора, он, используя свои связи в криминальных кругах, подыскивал киллера для совершения заказных убийств.

На его предложение ответил житель Киева, который за $5 тыс. согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными. Это убийство должно было стать "тестовым заданием" для киллера.

Для покушения на руководителей оборонных ведомств "связной" решил лично прибыть на подконтрольную украинским властям территорию. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план "ликвидации" и представить его на утверждение своим руководителям в России.

Злоумышленник маскировал маршруты перемещения, поэтому заехал в Украину через территорию Беларуси. Сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через КПП "Доманово" и встречу с сообщником. Оба были задержаны в Ковеле. В ходе обыска у "связного" обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина России.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.