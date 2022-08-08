Новый удар ВСУ сорвал попытку РФ отремонтировать Антоновский мост

Очередной ракетный удар ВСУ по Антоновскому мосту во временно оккупированном РФ Херсоне сорвал попытку российских захватчиков отремонтировать стратегически важный для них объект, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

Как видно на обнародованных кадрах, в результате новых прилетов от реактивных систем залпового огня HIMARS, уже частично отремонтированный мост получил новые серьезные повреждения.

Судя по видео, пытаясь восстановить аварийный объект, оккупанты просто выложили на поврежденные участки бетонные плиты и закатали их в асфальт.

По словам кремлевских пропагандистов, в результате последнего удара на мосту появились четыре свежих воронки от попадания ракет.

Кроме того, строительная техника, которая была задействована во время ремонтных работ, также получила повреждения.

О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля. На следующий день кремлевская пропаганда заявила о еще одном обстреле, показав его последствия.

Из-за полученных повреждений движение транспорта по мосту оккупантам пришлось закрыть.

При этом данный объект является для российских войск критически важным с точки зрения логистики.

Новый удар по Антоновскому мосту был нанесен украинскими военными в ночь на понедельник, 8 августа.