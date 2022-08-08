ГСЧС запустила приложение по минной безопасности: чем оно полезно
ГСЧС запустила новое мобильное приложение по минной безопасности MineFree. Он может оповещать людей о приближении к опасному объекту, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает ГСЧС.
Чем полезно приложение
- В нем есть карта, на которой обозначены потенциально опасные территории;
- Оно отправляет уведомления в случае приближения к опасному объекту;
- Там есть справочник ГСЧС с фото и описанием взрывоопасных предметов;
- Через приложение можно сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.
Приложение возможно загрузить с App Store и Google Play.
Напомним, на побережье в Одесской области обнаружили морскую мину, ее обезвредили военные.
А в Харьковской области на мине подорвался комбайн.