США призывают Россию прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС

США осудили действия России на Запорожской АЭС. Вашингтон призывает Москву прекратить боевые действия на ядерных объектах Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"Мы продолжаем призывать РФ прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль Украине" , - сказала представитель Белого дома.

Она также отметила, что США следит за работой Запорожской АЭС. Пока, по информации Вашингтона, признаков повышенного или аномального уровня радиации нет.

Напомним, Россия 5 августа начала обстреливать площадки и территорию Запорожской АЭС. Появилась угроза уточки радиации.

При этом ЕС, ООН и МАГАТЭ призвали Россию остановить провокации, чтобы предотвратить катастрофу.

Сегодня стало известно, что российские оккупанты заминировали территорию станции.