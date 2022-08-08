Власти планируют увеличить бюджет на 270 миллиардов для оборонки

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в бюджет на 270 миллиардов грн – в основном предполагается, что дополнительные средства пойдут на сектор безопасности и обороны, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Основные средства государство планирует перечислить на военные нужды:

Министерство обороны +241 млрд грн , из которых на оплату труда 145.3 млрд грн;

, из которых на оплату труда 145.3 млрд грн; Главное управление Разведки +2.2 млрд грн;

Служба безопасности Украины +2.4 млрд грн;

Управление госохраны +197 млн грн;

Служба внешней разведки +139 млн грн;

Госспецсвязи +425 млн грн.

Также предполагается увеличить резервный фонд Минфина на 715 млн грн.

Таким образом, общие расходы бюджета увеличатся относительно довоенных планов на 1,3 трлн грн до 2,6 трлн грн.

Отмечается, что источником увеличения бюджета будут внутренние заимствования.

Напомним:

На 1 августа 2021 года иностранные партнеры пообещали Украине почти 34 млрд долл. финансовой поддержки в форме грантов, кредитов и кредитных гарантий. Из этой суммы 12,7 млрд долларов уже поступило в государственный бюджет Украины.

Рада увеличил расходную часть государственного бюджета на 80,9 миллиарда грн, увеличил предельный дефицит бюджета и объем госдолга.