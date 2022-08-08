Посольство: в Ливане отказались принимать первое судно с украинским зерном
, сообщает РБК-Украина.
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался принимать агропродукцию из-за задержки сроков поставки. Грузоотправитель ищет нового получателя.
Об этом сообщает посольство Украины в Ливане.
"Согласно информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту судна Razoni, покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков поставки (более 5 месяцев)", - заявили в посольстве.
При этом в ведомстве отметили, что грузоотправитель сейчас уже начал поиск нового покупателя зерна, но не только в Ливане, а и в других странах.
Напомним, ранее посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что первое судно с украинским зерном прибудет в ливанский порт Триполи позже, чем ожидалось из-за переговоров в бизнес-плоскости.
Также мы писали, что сегодня, 8 августа, Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов двух судов с продовольствием.