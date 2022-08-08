Минобороны Молдовы готово направить в Украину саперов для разминирования

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый на заседании правительства в понедельник заявил, что его ведомство готово направить группу саперов для разминирования территорий в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Realitatea.

По словам главы молдавского Минобороны, у его страны есть "хорошо подготовленные саперы", принимавшие участие в миротворческих операциях, в том числе на территории бывшей Югославии.

"Мы подготовили контингент саперов для возможного перебрасывания в Украину для выполнения гуманитарных миссий по разминированию" , – заявил он.

Напомним, в конце июня Совет ЕС утвердил пакет помощи в рамках Европейского фонда мира в размере 40 миллионов евро в пользу Вооруженных сил Республики Молдова.

Как сообщала в понедельник британская разведка, Россия и﻿﻿спользует противопехотные "мины-бабочки" для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе, которые могут нанести значительные потери как среди военных, так и местного гражданского населения.