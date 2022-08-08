США выделили новый пакет военной помощи для Украины
Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сайт Пентагона.
Сообщается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.
Возможности нового пакета включают:
- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;
- 20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;
- Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
- 1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- Противопехотные боеприпасы Claymore;
- Взрывчатку С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
- Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.
Напомним, на этой неделе ожидаются еще решения по военной помощи Украине, поскольку 11 августа в Копенгагене пройдет встреча западных союзников, которая рассматривается как расширение формата "Рамштайн".