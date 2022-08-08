США выделили новый пакет военной помощи для Украины

Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сайт Пентагона.

Сообщается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.

Возможности нового пакета включают:

Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;

20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;

Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 бронированных медицинских автомобилей;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Взрывчатку С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;

Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.

Напомним, на этой неделе ожидаются еще решения по военной помощи Украине, поскольку 11 августа в Копенгагене пройдет встреча западных союзников, которая рассматривается как расширение формата "Рамштайн".