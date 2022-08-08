Волкер объяснил сценарий вступления Украины и Грузии в НАТО

Бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер считает, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией, сообщает Европейская правда.

Волкер считает возможным применение так называемой "Формулы Расмуссена", которую предложил два года назад бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Она предполагает договоренность НАТО и страны-кандидата о том, что они не возвращают оккупированные территории силой.

"То есть Грузия и НАТО объявляют, что ни первая, ни вторая не поддерживают силовую операцию для возвращения Абхазии и Южной Осетии, а поддерживают их мирную реинтеграцию в Грузию. Вместе с этим идет договоренность о вступлении Грузии в НАТО при условии, что статья 5 действует только на подконтрольную правительству территорию, а на Абхазию и Южную Осетию распространяется только после того, как они мирно реинтегрируются в Грузию. То есть, для Грузии формула есть" , - сказал Волкер.

В то же время, по его словам, для Украины эта формула сейчас уже не подходит, поскольку Россия своим нападением разрушила такую ​​возможность.

"Поэтому я считаю, что Украина должна воевать, чтобы вернуть все свои земли. Это слишком опасно оставлять любую часть Украины под российской оккупацией. Это то, что я слышу от своих украинских друзей и коллег. То есть Украина будет продолжать воевать. Но если в какой-то момент будет достигнут мир, то формула Расмуссена по действию статьи 5 применима и здесь" , - сказал он.

Волкер добавил, что начатая Россией война и ее развитие показали, что быть нейтральной или внеблоковой страной в Европе – опасно.