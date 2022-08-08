Украина призвала МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС до конца месяца

Украина призывает Международное агентство по атомной энергии ООН посетить до конца месяца Запорожскую атомную электростанцию, которую россияне угрожают взорвать, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома со ссылкой на представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка.

По его словам, армия РФ хочет повлечь за собой отключение электроэнергии на юге Украины, обстреляв ЗАЭС. Он призвал МАГАТЭ посетить станцию до конца месяца.

"Мы будем использовать все возможные дипломатические каналы, чтобы приблизить МАГАТЭ и ООН к проведению этой миссии", - заявил Цымбалюк. "Нам этот визит действительно нужен срочно, как можно скорее. Я бы сказал, не позже конца этого месяца".

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что временно оккупированная Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства и на станции нарушены все возможные принципы безопасности.

Напоминаем:

По данным Энергоатома, россияне шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Территорию Запорожской атомной электростанции 4 марта захватили российские войска, они контролируют админздания и проход на станцию.