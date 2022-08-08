Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян

Президент Владимир Зеленский считает, что единственный способ отбить у России желание захватывать чужие территории – это запретить россиянам посещать западные страны, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит интервью Зеленского американскому изданию The Washington Post.

"Самые важные санкции – это закрытие границ… пусть живут в своем собственном мире, пока не изменят свою философию".

Зеленский отметил, что санкции, уже наложенные на Россию за развязанную полномасштабную войну в Украине, "слабы" по сравнению с закрытием границ для российских граждан хотя бы на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

Издание напоминает, что российским авиакомпаниям запретили летать над большей частью Европы и Северной Америки, что усложнило россиянам путешествия за границу. Но полного запрета, предлагаемого Зеленским, нет. Российские граждане все еще могут свободно подавать документы на получение виз и, например, посещать США.

При этом, пишет автор статьи, некоторые критики утверждают, что такой запрет будет несправедливым для тех, кто покинул Россию из-за несогласия с режимом Путина и его решением напасть на Украину.

Однако, продолжает The Washington Post, Зеленский считает, что все без исключения россияне должны возвращаться в Россию и оставаться там. И они должны нести ответственность за действия Путина, ведь они избрали его и не борются с его режимом.

"Население избрало эту власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее…"

Идите и живите там (в России). Только так можно повлиять на Путина".