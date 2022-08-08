Мэр: в оккупированном Мелитополе прогремело около 10 мощных взрывов
Во временно оккупированном Мелитополе прогремели около 10 мощных взрывов, сообщает Новое время.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
"Очередной вечер для российских военных перестает быть спокоен", — написал он в Telegram.
Он утончил, что около 10 мощных взрывов прогремели в западной части Мелитополя.
"Верим в ВСУ и ждем хорошие новости для украинцев и сокрушительные для рашистов", — добавил он.
Утром, 8 августа, украинские силы нанесли удар по позициям оккупантов в Мелитополе. По данным Федорова, ВСУ ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.