Мэр: в оккупированном Мелитополе прогремело около 10 мощных взрывов

Мэр: в оккупированном Мелитополе прогремело около 10 мощных взрывов
Фото: Facebook

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели около 10 мощных взрывов, сообщает Новое время.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"Очередной вечер для российских военных перестает быть спокоен", — написал он в Telegram.

Он утончил, что около 10 мощных взрывов прогремели в западной части Мелитополя.

"Верим в ВСУ и ждем хорошие новости для украинцев и сокрушительные для рашистов", — добавил он.

Утром, 8 августа, украинские силы нанесли удар по позициям оккупантов в Мелитополе. По данным Федорова, ВСУ ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

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