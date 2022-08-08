Зеленский: воздушным силам удалось сбить вражеские ракеты днем ​​и вечером

Военнослужащим Воздушных сил Вооруженных сил Украины удалось сбить четыре крылатых ракет России утром, а также часть ракет, выпущенных врагом днем ​​и вечером 8 августа, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 166-го дня войны.

"Хочу сегодня поблагодарить украинских зенитчиков воздушного командования "Центр" и воздушного командования "Юг" за успешное уничтожение российских ракет, которые были утром запущены из акватории Черного моря. Четыре сбитых "Калибра" – это десятки спасенных жизней украинцев.

Удалось сбить и часть ракет, которые российские террористы запустили по Украине днем ​​и вечером".

Зеленский отметил, что Украине еще не хватает военных средств, чтобы гарантированно сбивать все российские ракеты, но власти сделают все, чтобы такие средства у государства появились.