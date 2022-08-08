В Молдове выявили первый случай оспы обезьян

В Молдове зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Заболевшим оказался иностранный гражданин, прибывший из США с рабочим визитом, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Сообщается, что пациент обратился за медицинской помощью в инфекционную больницу Тома Чорбэ, где его госпитализировали подозрением на оспу обезьян. Зафиксированные симптомы — жар, слабость и сыпь.

Взятые анализы передали в лабораторию Национального агентства общественного здоровья, которая и подтвердила у иностранца оспу обезьян. В Министерстве здравоохранения Молдовы также выяснили, что в США мужчина контактировал с больным оспой обезьян.