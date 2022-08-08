Пентагон: Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты

Соединенные Штаты в рамках одного из предыдущих пакетов военной помощи передали Украине противорадиолокационные ракеты, сообщает Голос Америки.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.

"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи" , - отметил замминистра во время брифинга для прессы в понедельник.

Он также сообщил, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.

Ранее Пентагон официально не объявлял о предоставлении Украине противорадиолокационных ракет. Однако в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США.

Ранее сообщалось, что 8 августа Пентагон санкционировал предоставление Украине самого большого пакета военной помощи стоимостью в 1 млрд долларов. В него вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также противопехотные мины.

Напомним, на этой неделе ожидаются еще решения по военной помощи Украине, поскольку 11 августа в Копенгагене пройдет встреча западных союзников, которая рассматривается как расширение формата "Рамштайн".