ООН: Из Черноморска выйдут два судна с украинским продовольствием

Совместный координационный центр при ООН согласовал выход двух судов из Черноморска Одесской области 9 августа в рамках зерновой инициативы.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу совместного координационного центра при ООН, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Суда смогут доставить более 70 тысяч тонн продовольствия.

Судно MV OCEAN LION должно доставить 64,7 тысячи тонн кукурузы в Инчхон, Южная Корея. Второе судно, MV RAHMI YAGCI, перевезет около 5,3 тысячи тонн подсолнечного масла в Стамбул, Турция.