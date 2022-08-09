ISW: Сообщение о ЗАЭС отвлекает от реальных рисков катастрофы

По мнению аналитиков американского Института исследования войны (ISW), фейковое заявление российского генерал-майора Валерия Васильева, что Запорожская АЭС "будет или российской, или ничьей", отвлекает от реальных рисков ядерной катастрофы по вине России на ЗАЭС, сообщает Украинская правда.

ISW пишет, что независимо от происхождения (или существования) сообщение Васильева ненадежно. Оно косвенно и не претендует на то, чтобы быть официальным заявлением или заявлением, сделанным на официальном новостном или правительственном веб-сайте РФ.

Институт отмечает, что это "вероятное искажение информации отвлекает от реальных рисков милитаризации Россией Запорожской АЭС, которые могут включать минирование станции и почти наверняка включают опасное хранение военного оружия вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов".

Ранее начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Васильева процитировало украинское ведомство Энергоатом. В частности, он сказал своим солдатам, что "здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня".

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!" - якобы заявил российский генерал-майор.

Минобороны России назвало эти слова фейком и заявило, что Валерий Васильев не занимает такой должности и вообще сейчас в Узбекистане.

В то же время мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что Васильев уже почти три месяца находится в Украине и отдавал приказы наносить удары по Энергодару и Мелитополю.