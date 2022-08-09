Праздник 9 августа: запреты и приметы этого дня
Сегодня, 9 августа, православный мир отмечает День памяти Пантелеймона. В народе праздник получил названия Пантелеймон Целитель или Пантелеймон Кочанный, сообщает РБК-Украина.
Этот святой стал известен не только благодаря своей доброте душевной, но и своим навыкам врачевания. Люди отказывались от врачей, к которым они обычно ходили во время болезней, в пользу Пантелеймона. Святой лечил людей бесплатно, после его сеансов народ выходил полон сил и энергии, лечение не занимало больше десяти минут.
В этот прекрасный день капустные вилки начинают формироваться, а потому оставшаяся с прошлого года капуста использовалась в качестве начинки для пирогов.
Также в этот день наши предки отправлялись в церковь, они освящали колосья, которые были собраны с полей. После этого до следующего лета колосья хранились в доме. Известно, что те, кто появился на свет в этот день, могут иметь скрытые навыки врачевания.
Главные приметы этого дня
- Если навозные жуки пролетают низко над землей — будет хорошая погода.
- Где конец радуги опускается к воде — в той стороне дождя жди.
- Утки начали плескаться в воде или кричать — грядет ненастье.
- Иволга или удод начали кричать — будет дождь.
- Если в радуге больше красного цвета — стоит готовиться к ветру.
- Куры и индюшки в этот день начали лазать по стогам сена и рыться в них — установится хорошая погода.
- Рыба вьюн начала хорошо клевать — будет дождь.
- Фазан усаживается на ветки деревьев с вечера — будет ясный день, и сухая, теплая осень.
Что нельзя делать в этот день
- Запрещается заниматься любой тяжелой работой
- 9 августа нельзя перевозить и заготавливать сено, поскольку считается, что его может сжечь Пантелеймон.
- По народному поверью, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды.
Кто отмечает сегодня День ангела
Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон.