Пентагон: США планируют передать Украине ЗРК NASAMS
Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS в течение нескольких месяцев, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом заявил замминистра обороны по политическим вопросам Колин Кол.
"В новом пакете помощи нет NASAMS, но есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в Украину в следующие несколько месяцев",— заявил Кол.
Напомним, что США объявили о планах по поставкам NASAMS Украине в июле в рамках пакета помощи. Планировалось, что Пентагон направит Киеву два ЗРК.