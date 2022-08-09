Разведка Британии: РФ не смогла существенно продвинуться на Донбассе

По данным британской разведки, Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что в эти выходные Россия продолжала сосредотачивать усилия на укреплении обороны на юге Украины. Несмотря на смещение усилий, Россия продолжала атаковать украинские позиции в Донецкой области.

Самым успешным направлением наступления РФ в Донецкой области за последние 30 дней стал бахмутский. Однако даже здесь за это время России удалось продвинуться всего на 10 км.

На других участках Донбасса, куда Россия пыталась прорваться, ее силы за 30 дней не продвинулись более чем на 3 км. Это гораздо меньше, чем Россия планировала.

"Несмотря на интенсивное использование артиллерии в этих районах Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед" , - отмечается в обзоре минобороны Британии.

Как сообщалось, Россия использует противопехотные "мины-бабочки" для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе, которые могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения.

На днях разведка Британии также сообщила, что с начала российского вторжения в Украину как минимум 6 российских командующих были уволены и 10 российских генералов погибли.