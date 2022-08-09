Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42 640 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1817 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 964 (+4) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средств ПВО - 133 (+1) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 193 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),
  • крылатых ракет – 185 (+3),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
  • специальной техники – 87 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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