Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 42 640 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1817 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,

артиллерийских систем – 964 (+4) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средств ПВО - 133 (+1) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 193 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),

крылатых ракет – 185 (+3),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,

специальной техники – 87 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.