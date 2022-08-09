Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 42 640 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1817 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 964 (+4) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средств ПВО - 133 (+1) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 193 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),
- крылатых ракет – 185 (+3),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
- специальной техники – 87 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.