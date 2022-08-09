ОВА: оккупанты нанесли удар по двум районам Харькова

Российские оккупанты ночью обстреляли Шевченковский и Индустриальный районы Харькова. Об этом сообщил﻿ глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, враг нанес ракетный удар. Тип ракет устанавливают правоохранители.

Так, в Шевченковском районе оккупанты повредили гостинично-ресторанный комплекс, а в Индустриальном районе удар зафиксирован на открытой территории, повреждены элементы транспортной и критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Также в течение суток российские войска обстреливали Харьковскую область. Под вражеский огонь попали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского, Лозовского и Изюмского районов области.

"В Богодуховском районе из-за обстрелов горело поле с пшеницей, фермеры собственноручно потушили пожар, который уничтожил 3 гектара урожая. В Чугуевском – уничтожили склад с семенами" , - уточнил Синегубов.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Харьковской области от обстрелов оккупантов погиб 1 человек, ранения получили 5 мирных жителей. По области госпитализировали 4 человека, двое из них в тяжелом состоянии.

В результате вчерашнего обстрела Харькова из РСЗО 1 человек погиб и еще 1 ранен, добавил председатель ОВА.