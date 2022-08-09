Данные ОВА: На Юге РФ пытается вернуть позиции, Донбасс в огне

Согласно данным областных военных администраций, враг продолжает обстрелы восточных и южных областей Украины, в Херсонской области оккупанты пытаются отбить утраченные позиции, но без успеха, сообщает Украинская правда.

Херсонщина: ситуация напряженная, боевые действия в течение суток наблюдались во всех общинах, стабильно критическая ситуация в Бериславском и Каховском районах. Многие села снова обстреляны разными видами оружия, русские войска пытаются вернуть утраченные позиции. Но без результатов.

Оккупационные власти увеличили количество пунктов помощи, это делается для сбора личной информации в Херсонской области. Также продолжается выдача разных подъемных сумм от 4 до 10 тыс рублей (школьникам, детям, пенсионерам), а также в обмен на паспортные данные.

Николаевщина: под постоянными вражескими обстрелами находятся населенные пункты Галицыновской общины. Вчера в течение дня подверглись обстрелам с. Галициново. Утром 9 августа под обстрелами было с. Лиманы. Попадание преимущественно по окрестностям села. Последствия уточняются.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Ночью обстрелам подвергся пгт Березнеговатое. Повреждены жилые дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Днепропетровщина: ночью враг обстрелял Никопольский и Синельниковский районы.

В Никополе один человек пострадал – в больнице. Повреждены несколько жилых домов, на трех предприятиях повреждены цеха, мастерские, административные здания и транспорт.

В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская община. Есть разрушение многоквартирного дома. Предварительно, без пострадавших.

Харьковщина: ночной обстрел города Харьков в районе Алексеевки, повреждена фасадная часть здания частично — крыша и стекла, пострадавших нет.

В Индустриальном районе снаряд попал на открытую территорию. Повреждены электросопротивления и трамвайные рельсы.

По области оккупанты обстреливали Богодуховский, Лозовский, Чугуевский, Харьковский районы.

Через сутки по области трое пострадавших.

Луганщина: за минувшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганщины и Донетчины. В районе восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупанта.

Донетчина: ночью и утром — обстрелы Марьинской общины, в частности Красногоровки (есть раненые), ракетный удар по поселку Константинопольское Кураховской общины (разрушение зданий с/х предприятия). Удар по городу Константиновка.

Под огнем за минувшие сутки — населенные пункты Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Красногоровка, Соледар, Часов Яр, с. Ивановка, с. Ивановское, с. Карловка, с. Старый Комар, с. Первомайское, с. Пески. Повреждены 2 многоэтажки, 41 частный дом, полицейская станция.

За сутки по области – 3 погибших, 19 раненых.

Обязательная эвакуация продолжается.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Запорожской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.