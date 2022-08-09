В ЕС началось полугодие газовой экономии

Чрезвычайный план Евросоюза по сокращению потребления природного газа вступил в силу во вторник, 9 августа. Он предусматривает, что все страны ЕС добровольно сократят потребление газа на 15 процентов с начала августа по март следующего года по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в этот период, сообщает Deutsche Welle.

Цель такого мероприятия – снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России. На фоне войны России против Украины "Газпром" уже резко снизил объем поставок этого сырья в европейские страны.

По подсчетам Европейской комиссии, страны ЕС должны сэкономить 45 миллиардов кубических метров газа. Германия должна сократить потребление газа примерно на 10 миллиардов кубометров, чтобы достичь цели в 15 процентов.

Если не удастся достичь достаточной экономии на фоне широкомасштабного дефицита поставок, следующим шагом может стать объявление тревоги по всему Евросоюзу и введение обязательных целевых показателей по снижению потребления газа. Для этого шага нужно согласие как минимум 15 стран ЕС, на долю которых приходится не менее 65 процентов всего населения Евросоюза.

В то же время, некоторые европейские страны, в частности Испания, не зависящая от российского газа, добились для себя исключений из плана экономии газа и намерены сократить потребление менее чем на 15 процентов. Чрезвычайный план будет действовать в течение одного года.