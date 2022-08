В Китае обнаружили новый опасный вирус

В Китае обнаружили новый генипавирус, получивший название Ланъя (Langya henipavirus, LayV). Он, вероятно, имеет животное происхождение, и представляет опасность как для них, так и для людей. Об этом говорится в статье, опубликованной в медицинском журнале The New England Journal of Medicine, сообщает Корреспондент.

На данный момент в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань выявлено уже 35 пациентов, которые заразились этим вирусом. Смертельных исходов пока не зафиксировано.

Связь между заболевшими людьми еще не установлена, как и то, может ли вирус передаваться от человека к человеку. Среди животных Ланъя чаще всего встречается у землероек, антитела к нему также обнаружили у коз и собак.

Среди симптомов у вируса Ланъя лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль.

Ученые обнаружили схожесть нового вируса с другими генипавирусами - больше всего он похож на Моцзян (Mojiang).

До недавнего времени миру были известны только два генипавируса, опасных для людей - Нипах и Хендра. Заболевание ими может протекать как в бессимптомной форме, так и в виде тяжелой респираторной инфекции с летальным исходом. Их переносчиками в дикой природе являются летучие мыши.