Беларусь анонсировала совместные военные учения с РФ

Министерство обороны Беларуси сообщило, что Военно-воздушные и силы ПВО страны проведут в августе военные учения, в том числе на российских полигонах.

Оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой пройдут в Беларуси и на территории 185-го центра боевой подготовки Воздушно-космических сил РФ. В пресс-службе сообщают, что в учениях примет участие личный состав, военная и спецтехника от авиационных частей, войск ПВО и радиотехнических войск, а также боевые формирования Военной академии Беларуси.

По их словам, целью учений является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач.

"Мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа – в районах проведения учения на территории Республики Беларусь; с 22 по 25 августа – в границах территории и воздушного пространства полигона Ашулук (Астраханская область РФ - ред)", - говориться в сообщении ведомства.