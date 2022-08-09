Украина прекратила транзит российской нефти через "Дружбу"

Российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита, сообщает Экономическая правда.

Украинская "Укртранснафта" (дочька "Нафтогаза") таким образом с 4 августа могла прекратить транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.

Как утверждают в "Транснефти", причиной стало отсутствие поступления средств на счета "Укртранснафты" за услуги транзита. Российская компания не может оплатить транзит с учетом санкций ЕС, а Украина предоставляет услуги транзита на условиях 100% предоплаты.

В российской компании утверждают, что провели платеж за транзит, но денежные средства вернули на счет. Платежи обслуживает Газпромбанк – там отметили, что платеж отклонен из-за седьмого пакета санкций.

"Дружба" является одним из крупнейших нефтепроводов в мире, протяженностью около 5500 км. Он берет начало в г. Альметьевске (Республика Татарстан, Россия), после чего проходит через Самару (РФ) и Брянск (РФ) до Мозыря (Беларусь).

В Мозыре "труба" делится на южную ветку, которая проходит через Украину и ведет в Чехию, Словакию и Венгрию, и северную ветвь – в Польшу и Германию.