Bloomberg: некоторые страны Европы вернулись на рынок российской нефти
Средиземноморские покупатели возвращаются на рынок российской нефти: некоторые европейские государства тайком проводят рекордные закупки российской нефти. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Корреспондент.
По данным издания, отгрузки российской нефти в порты Италии и Турции выросли до многонедельного максимума.
"Отгрузки российской нефти в порты Италии и Турции выросли до многонедельного максимума за семь дней до 5 августа, компенсировав очередное падение поставок клиентам в Северной Европе, согласно данным отслеживания судов. Отгрузки из России в Средиземноморский регион в целом были самыми высокими с середины июня", - говорится в сообщении.