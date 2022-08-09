Bloomberg: некоторые страны Европы вернулись на рынок российской нефти

Средиземноморские покупатели возвращаются на рынок российской нефти: некоторые европейские государства тайком проводят рекордные закупки российской нефти. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Корреспондент.

По данным издания, отгрузки российской нефти в порты Италии и Турции выросли до многонедельного максимума.