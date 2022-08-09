Опрос: большинство родителей выбрали для своих детей дистанционное обучение

Совсем скоро начнется новый учебный год и вопрос о том, в каком формате будут учиться дети, очень актуальный. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов запустил опрос для родителей, которые находятся в Украине, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Согласно первым результатам этого опроса, более половины родителей выбирают дистанционное обучение для детей.

По словам Сергея Горбачова, в опросе приняли участие более 25 тысяч родителей, которые находятся в Украине. Из них:

Родители школьников - 89%

Родители воспитанников заведений дошкольного образования - 8,2%

соискателей заведений профессионального высшего образования -1,2%

соискателей профессионального (профессионально-технического) образования – 0,5%

Заведений высшего образования – 1%.

В опросе родителей спросили, что они думают о выборе между очной и дистанционной учебой, как оценивают возможность той или иной формы обучения с точки зрения безопасности участников образовательного процесса.

Что выбирают родители?

61,6% родителей считают, что не стоит начинать очное обучение в учебном заведении, даже если ситуация безопасности позволяет это делать и есть оборудованные укрытия в учебных заведениях.

13,3% не определились с ответом и не знают, следует ли начинать образовательный процесс очно в таких условиях. Три четверти опрошенных не готовы к тому, чтобы с 1 сентября дети учились очно.

Только 25,1% родителей (более 6000 респондентов) убеждены, что, если учебное заведение находится на безопасной территории и в нем имеется обустроенное укрытие - обучение необходимо организовать очно - в учебном заведении.

Также есть родители, которые выбирают для ребенка индивидуальную форму обучения, семейную или экстернат.

Почему родители выбирают ту или иную форму обучения

30% родителей выбирают дистанционное обучение, так как не считают подвал в школе надлежащим укрытием, которое убережет жизнь и здоровье ребенка.

11% выбирают дистанционное обучение, так как в учебном заведении отсутствует укрытие.

18% родителей выбрали дистанционное обучение, так как учебное заведение находится в зоне боевых действий или рядом с ними.

1,5% выбрали дистанционное обучение, так как учебное заведение находится на временно оккупированных территориях.

13% опрошенных вынуждены были выбрать дистанционное обучение, так как так решило учебное заведение.

10% родителей выбирают очное обучение, так как считают его лучшем для получения знаний и развития ребенка

4% выбрали очную форму из-за соображений безопасности - они живут в безопасных районах, в заведении образования есть укрытие, а во время тревоги ребенок будет под присмотром учителей, а это безопаснее, чем дома.

2% сообщили, что очный формат обучения выбрало учреждение образования.

0,5% уверены, что из-за того, что у ребенка есть особенные потребности, очное образование в условиях военного положения будет лучшим.